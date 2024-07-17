وهران: الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمحاربة الجرائم المنظمة بوهران في عملية نوعية، من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تهريب البشر. عبر رحلات إبحار سرية نحو الضفة الاخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الشبكة الدولية العابرة للحدود تم الإطاحة بها بعد تحريات واسعة اعقبتها عمليات مراقبة وترصد لتحركات المتهمين في قضية الحال. أسفرت بعد إستيفاء كافة الإجراءات القضائية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدي محكمة فلاوسن. عن إلقاء القبض على 14 شخصا مشتبها به في تدبير وتنظيم عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية باستعمال عتاد خاص بعمليات الحرڨة.

وقد تم خلال ذات العملية النوعية التي تم تنفيذها في ظرف قياسي من حجز مبلغ مالي يعتبر من عائدات تنظيم رحلات الحرڨة يقدر بأكثر من ملياري سنتيم. قوارب بحرية مزودة بمحركات، 10 دلاء بنزبم سعة 300 لتر، أجهزة GPS، هواتف نقالة ذكية. سيارات سياحية، عتاد خاص بعمليات الإبحار السري ووثائق مركبات.