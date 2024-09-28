وهران: الإطاحة بشبكة دولية واسترجاع 15 مركبة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية لسرقة السيارات.

الشبكة الدولية تتكون من 3 أشخاص مشتبه فيهم. حيث تم إسترجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف. كانت محل سرقة وتزوير في ملفاتها القاعدية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، السرقة الموصوفة. التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات، سوء إستغلال الوظيفة والمشاركة.