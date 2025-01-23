وهران: الإطاحة بشبكة دولية وضبط قنطار و30 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران (SRLCO)، مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة ينطلق نشاطها من المغرب.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 18 شخصا من بينهم 03 نساء. ينشطون في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، مع ضبط 01 قنطار و 30,5 كلغ من الكوكايين. حيث أن هذه العملية النوعية التي نفذت على مرحلتين متصلتين، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

ومكنت العملية محققي المصلحة من إفشال المخطط الإجرامي لهذه الشبكة الممتد جذورها إلى المغرب. حيث تم تحديد هوية وتوقيف 13 شخصا مشتبه فيهم في المرحلة الأولى. وضبط 20كلغ و608 غرام من الكوكايين، داخل سيارة ومسكن أحد المشتبه فيهم.

مواصلة للأبحاث العملياتية الحثيثة، تم الكشف عن محاولة تمرير وإغراق ولايات الوطن بهذه السموم. حيث تم ضبط شحنة ثانية من الكوكايين وزنها 109 كلغ و896 غ، مع توقيف 05 عناصر مشتبه فيهم آخرين من ذات الشبكة الإجرامية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور