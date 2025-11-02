وهران: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز 10 آلاف قرص “صاروخ”

تمكنت عناصر الأمن الحضري بدائرة بئر الجير بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات وسط الأحياء الحضرية. مع حجز كمية معتبرة تقدر بـ10 آلاف قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

العملية النوعية جاءت بناء على تحريات ميدانية دقيقة قادها عناصر الشرطة، بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه لأفراد الشبكة. الذين كانوا يستغلون مساكنهم كمخابئ لتخزين المؤثرات العقلية. ويعتمدون على مركبة سياحية كوسيلة لتوزيعها وترويجها وسط المدينة.

وبعد عملية ترصد ومتابعة محكمة، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويات المشتبه فيهم ومكان تواجدهم. ليتم توقيفهم وعددهم ثلاثة أشخاص مع ضبط الكمية الكبيرة من الأقراص المهلوسة داخل مساكنهم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم تقديم الموقوفين أمام العدالة التي أصدرت في حقهم أمرا بالإيداع.

