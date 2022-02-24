وهران: الإطاحة بشبكة متلبسة بمحاولة “الحرڨة” بعين الترك

تمكنت عناصر من مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بولاية وهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية كانوا بصدد الإعداد لرحلة إبحار سري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم خلال العملية توقيف 5 اشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و36 سنة من بينهم قاصر.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحضير الشبكة لرحلات حرڨة انطلاقا من شواطئ عين الترك. لتباشر ذات العناصر تحرياتها الموسعة بمراقبة وترصد تحركاتهم. حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية تمت الإطاحة بهم بينما كانوا بصدد الانطلاق إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

كما تم خلال العملية حجز قارب من الحجم الكبير طوله 5 امتار مزود بمحرك 115حصان. بالإضافة كذلك إلى 14 دلو بنزين، 14 وحدة من الألعاب النارية من نوع بوق 8 شمعات كهربائية وسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

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