وهران: الإطاحة بشبكة مختصة في التزوير وإستعمال المزور في وثائق مصرفية

أطاحت مصالح الشرطة بولاية وهران بشبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية، لغرض سرقة أموال عمومية مع توقيف عشرة أشخاص من أفرادها.

وحسب ذات المصالح “العملية تمت من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران حيث قام أفراد هذه الشبكة الإجرامية بتحويل مادة كيميائية (مادة الزفت) تابعة لشركة عمومية مختصة في انتاج الموارد الطاقوية، وتحويل وجهتها نحو شركات خواص دون فواتير عن طريق النصب والتزوير دون وجه حق وعدم مخالصة قيمتها المالية”.

وتكبدت الشركة العمومية ضرر مالي قدره 90 مليون دج بسبب هذه الجرائم. كماارتكبت بتواطؤ مع موظفين وأشخاص من معتادي الإجرام، من ذو السوابق العدلية في مجال النصب وتكوين جمعية أشرار ضمن شبكة أمتد نشاطها خارج مدينة وهران.

وأسفرت التحقيقات إلى تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف المتورطين.

وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه امام النيابة المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية لغرض سرقة أموال عمومية و إخفاء أشياء مسروقة و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة وإصدار شيك بدون رصيد ، مثلما تمت الإشارة إليه.