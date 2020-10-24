وهران: الإطاحة بشبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 11 كلغ زطلة زلاتان

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران من الإيقاع بأفراد عصابة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.

العصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 36 سنة و58 سنة من بينهم 2 مسبوقين قضائيا.

اين تم حجز 11.200 كلغ من القنب الهند، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ145مليون سنتيم وشاحنتين تستعملان في نقل هذه السموم.

العملية تمت استغلالا لمعومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بنقل وتوزيع المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة باستعمال شاحنة لتضليل الأمن.

وبعد مراقبة وترصد لتحركات احد المتهمين تم إلقاء القبض عليه بالقرب من محور دوران حي ايسطو.

بينما كان على متن شاحنة من نوع سبرينتار حيث وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق تم حجز طردين من الكيف على شكل 10 صفائح بوزن 10.8كلغ.

ومبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم حيث تم اقتياده الي مقر الامن لاستكمال التحقيقات معه.

التحريات الأولية مكنت من تحديد هوية باقي أفراد العصابة حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم توقيف المتورط الثاني.

ليتم ضبط بمسكنه 5 صفائح كيف بوزن 400 غ ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدرت بـ125 مليون سنتيم.

استكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية ومكان الممول الرئيسي.

وبعد تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الغربية المجاورة تم توقيفه مع حجز شاحنة تستعمل في نقل هذه السموم من نوع سيتروان.

