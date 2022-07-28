وهران: الإطاحة بشبكتين للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية وحجز أكثر من 43 ألف قرص

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية.

وتمكنت ذات المصالح خلال العملية من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 57 سنة مسبوقين قضائيا. من بينهم شخصين محل بحث وفقا لأحكام قضائية مع حجز 43775 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300ملغ او ما يعرف بالصاروخ. و مبلغ 1066000دج من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى 4 مركبات ومجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة.

العملية الأولى تمت إستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد باتخاذ تاجر مهلوسات مسكنه بوهران كمخزن للتخزين والترويج. حيث وبعد مراقبة وترصد لنشاطه المشبوه مع وضع خطة محكمة التنفيذ. ليتم توقيفه متلبسا بإبرام صفقة بيع وشراء شحنة من المؤثرات العقلية. رفقة شريك له كان على متن مركبة من نوع بيجو إكسبار بالقرب من مقر سكنه. أين تم إخضاع مركبته لعملية تفتيش دقيقة ضبط بداخلها مبلغ 90 مليون سنتيم. فيما تم حجز بمسكنه بعد استصدار إذن بالتفتيش 13980 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ.

أما العملية الثانية تمت أيضا بناء على معلومات مفادها نقل شخص لشحنة معتبرة من المؤثرات العقلية من سطيف الى ولاية وهران، أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف المشتبه فيه على متن مركبة من نوع بيجو اكسبار. بعد اخضاعها لتفتيش دقيقة تم ضبط بداخلها حقيبتين من الحجم الكبير بداخلها 29795 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300ملغ. الى جانب مبلغ 166000دج من عائدات الترويج مع اكتشاف مسكن بالطنف الوهراني يستعمل كوكر لتخزين وتغليف المؤثرات العقلية.

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