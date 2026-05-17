وهران.. الإطاحة بشخصين متورطين في قضية نصب عبر “سناب شات”

أنهت مصالح أمن ولاية وهران، إلى علم المواطنين أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب وهران، قامت بتوقيف المدعوة “ع.ن” و المدعو “م. هـ ” المشتبه فيهما متورطين في قضية النصب والاحتيال، وهذا طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

وأوضحت مصالح الأمن، أن هذين الأخيرين يستعملان حساب إلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي ” سناب شات”. الحامل للتسمية la blonde la blonde -nesrinealiouate، أما الآخر يستعمل الأرقام الهاتفية التالية

41779872738+/447708729033+/ 0554141414/ 60146286169+

وفي هذا الصدد، وجهت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب وهران نداء لكل شخص. يكون قد وقع ضحية سالفي الذكر، سواء التقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو التعرض للنصب. بأي طرق احتيالية أو الابتزاز أو له معلومات بصفته شاهدا، التقرب إلى المصلحة المذكورة سالفا. أو التقدم مباشرة إلى أقرب مقر الشرطة عبر تراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

