وهران: الإطاحة بعصابة أحياء مسلحة وإيداع 7 أشخاص

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، ممثلة في عناصر الشرطة لأمن دائرة بطيوة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة. في عملية نوعية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص متورطين وحجز كمية من الأسلحة البيضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مصالح الأمن لمعلومات تفيد بنشوب شجار عنيف بين مجموعتين من الأشخاص داخل أحد أحياء قطاع الاختصاص. مما شكل تهديداً للسكينة العامة.

وفور تلقي البلاغ، سارعت الوحدات العملياتية للشرطة بالانتقال إلى عين المكان، أين تمّ رصد وتحديد هوية المتورطين في الشجار. والذين تبيّن انخراطهم ضمن عصابة أحياء. وأسفرت عملية التدخل عن توقيف 07 مشتبه فيهم. مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام كانت بحوزتهم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو. الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

