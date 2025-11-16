وهران: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 02 بولاية وهران من وضع حد لنشاط عصابة أحياء. كما تمّ توقيف 7 أشخاص مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية جاءت مواصلة لتجسيد الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما عصابات الأحياء والشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وبناءً على تحريات مفادها قيام أفراد العصابة بعمليات اعتداء والإخلال بالسكينة باستعمال الأسلحة البيضاء وسط أحد الأحياء بقطاع الاختصاص وزرع الرعب. أين قام عناصر المصلحة بتحديد هويّاتهم ومكان تواجدهم وتوقيفهم الواحد تِلو الآخر.

ومواصلة للتحريات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بالتفتيش. كانت النتيجة إيجابية بحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة كانوا يخبئونها بمساكنهم ويستعملونها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قُدموا بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.