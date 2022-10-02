وهران: الإطاحة بعصابة تستهدف المناطق الصناعية والمصانع بالأسلحة

تمكن عناصر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران بالتنسيق مع الوحدات كتيبتي السانيا و أرزيو إلى جانب فصيلة الأبحاث. من الإيقاع بشبكة إجرامية ملثمة مختصة في السطو المسلح على المناطق الصناعية بكل من حاسي بونيف، السانيا والكرمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العصابة تتكون من 5 شخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 الى 26 سنة ينحدرون من ولاية وهران.وهم مسبوقين قضائيا لتورطهم في 13 عملية سرقة مماثلة بالسانيا وأرزيو.

كما قامت ذات العناصر بعد توسيع التحقيقات عقب عملية سطو على مصنع كوندور، باستصدار إذن بتمديد الإختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم. ليتم توقيفهم مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بأكثر من 300 مليون سنتيم. 3 سيارات نفعية تستعمل في عملية السرقة. بالإضافة كذلك إلى سيارة نفعية ودراجة نارية مشتراة من الأموال المسروقة ومنزلين طور الإنجاز بقيمة بأكثر من 900 مليون سنتيم. فيما تم حجز 5 سيوف من الحجم الكبير و4 هواتف نقالة.

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الإيقاع بـ 4 منظمي رحلات إبحار سري بمرسى الحجاج في وهران

تمكنت عناصر من درك مرسى الحجاج بوهران، من الايقاع بشبكة اجرامية مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات مفادها تحركات مشبوهة لمنظمين بمنطقة مرسى الحجاج. ليتم فتح تحقيقات موسعة تم على اثرها إلقاء القبض عن 4 اشخاص متورطين. مع حجز قاربين مزودان بمحركين قوة 100 و40 حصانا بخاريا بالاضافة الى 4 صفائح بنزين سعة 30لتر.

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