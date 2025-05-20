وهران: الإطاحة بعصابة مُختصة في المضاربة بسيارات فيات دوبلو بانوراما

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران، بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا، تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية نوع فيات دوبلو بانوراما.

وحسب بيان لذات المصالح، يقوم افراد الشبكة، باستخراج السيارة، بوثائق هوية الغير دون علمهم. وهذا بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات. الذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم. ومكنت العملية من حجز مركبتين نوع دوبلو بانوراما.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. حول جنحة المضاربة غير المشروعة، وتزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور. وانتحال اسم الغير وجنحة القيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة.