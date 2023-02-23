وهران.. الإطاحة بعصابة وحجز أزيد من 7 آلاف قرص إكستازي

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من شخصين مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة وحجز أزيد من 7.100 قرص مهلوس.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذه العملية جاءت بناء على معلومات وردت لفرقة مكافحة الاتجار الغير شرعي للمخدرات والاقراص المهلوسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها محاولة أشخاص نقل وتخزين وترويج الأقراص المهلوسة.

وبعد تتبع نشاط أفراد هذه الشبكة واستيفاء كافة الاجراءات القانونية, تم توقيف شخصين وحجز 7.180 قرص مهلوس من نوع اكستازي ومبلغ مالي من العائدات الاجرامية بالعملة الصعبة قدر ب 450 أورو ومبلغ بالعملة الوطنية ب 3 الاف دج.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالان بموجبه أمام العدالة.