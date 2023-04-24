وهران: الإطاحة بعصابتين مسلحتين زرعتا الرعب بحاسي بن عقبة

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة في وهران. من تفكيك شبكتين اجراميتين مختصتين في السرقة والسطو على مستعملي الطريق.

العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط إجرامي لعصابتين متكونتين من 12 شخصا. تقوم بالاعتداء على ضحاياها وبث الرعب بأوساط قاطني منطقة حاسي بن عقبة. إلى جانب تهديد مستعملي الطريق على مستوى المنطقة الصناعية بالأسلحة بغرض سرقتهم وحرق العجلات المطاطية والرشق بالحجارة.

وقد أفضت التحقيقات الواسعة لذات العناصر وتطويق المنطقة المستهدفة من قبل العصابتين إلى توقيف المتهمين. وحجز أسلحة بيضاء متمثلة في 12 سيفا، بندقية صيد تقليدية الصنع وأخرى بحرية. شماريخ، قاروات غاز مسيل للدموع، سيارة سياحية، هواتف نقالة ومبلغ مالي.