وهران: الإطاحة بـ 9 منظمين ينشطون ضمن شبكة إبحار سري

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري إنطلاقا من سواحل وهران.

فبعد عملية ترصد لتحركات الشبكة إستغلالا لمعلومات، تمكنت ذات العناصر من إلقاء القبض على 9 منظمين لرحلات حرڨة. تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 39 سنة من بينهم 4 مسبوقين قضائيا.

كما تم حجز خلال العملية عتاد إبحار، مبلغ 98 مليونا. بالإضافة كذلك إلى شاحنة من نوع رونو مغطاة كانت تستغل لنقل القوارب. شاحنة اجر السيارات، قارب نزهة، سيارتين نفعية وسياحية، 4 طلقات ذخيرة حية، هواتف نقالة ومنظارين.