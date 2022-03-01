وهران: الإطاحة بمحتال يوهم النساء بالربح السريع في تجارة الذهب

نجحت مصالح الأمن بولاية وهران في الإطاحة بشخص يمتهن النصب والإحتيال، حيث كان يستهذف النساء ويسلبهن مبالغ معتبرة. وحسب ذات المصالح المشتبه فيه كان يوهم النساء بالربح السريع في مجال تجارة الذهب.

العملية تمت إثر شكاوى أودعها الضحايا لدى الجهات القضائية المختصة بعد تعرضهن للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص. حيث كان يقنع ضحاياه بأن له علاقات للتوسط لهن في مجال تجارة الذهب والمجوهرات النفيسة. ليتمكن بعد ذلك من سلبهن مبالغ معتبرة.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح تحرياتها المعمقة أسفرت من تحديد هوية المشتبه فيه والبالغ من العمر 30 سنة وتوقيفه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تبين أن انه محل لعدة احكام نيابية وعدة شكاوي مماثلة لدى ذات المصالح. ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ه، سيحال بموجبه أمام العدالة.

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قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن اللجنة العلمية تتجه إلى اعتماد التلقيح كشرط لدخول الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات السينما والمسارح. وأضاف البروفيسور في تصريح لإذاعة سطيف، أنه من الضروري الإبقاء على غلق قاعات الأفراح لأنها تشكل خطرا. مضيفا أن 60 بالمائة من النساء في المستشفيات أصيبوا في أعراس أوجنائز. مضيفا أننا لسنا في مرحلة الخطر لكن الوضعية الوبائية مقلقة. خاصة وأننا نعيش الآن الشطر الثاني من الموجة الثالثة التي بدأت منتصف أفريل و لم نصل بعد الى الذروة وأضاف جنوحات أن كل المؤشرات تبيّن أنه من الممكن جدا أن تكون السلالة الهندية هي المتسببة في ارتفاع عدد الإصابات. خاصة وأن السلالة الهندية دلتا تنتشر بسرعة أكبر من السلالة البريطانية بنسبة 60 بالمائة. ومع انتشار هذه السلالة عتبة المناعة الجماعية قفزت الى 85 بالمائة.

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