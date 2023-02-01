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وهران: الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية

بقلم نسرين محفوف
وهران: الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية
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تمكن الأمن الحضري 2 بأمن دائرة واد تليلات في وهران من الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية. ضمن جماعة اجرامية منظمة،  وحمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.

وأسفرت العملية عن توفيف شخصين يبلغان من العمر 19 و25سنة. كما تم حجز 750قرص مهلوس من مختلف الانواع (بريقابلين300ملغ اكستازي).

كما تم حجز239غرام من الكيف المعالج وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هما، سيحلان بموجبها أمام العدالة.

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