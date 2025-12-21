وهران.. الإطاحة بمروجَين وحجز مخدرات

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط مروجين وحجز 01كلغ من الكيف المعالج.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد أفراد الشبكة بترويج هذه السموم. باستعمال مركبته للتضليل والتمويه، ليتم مراقبة وترصد تحركاته وتنقلاته، أين قام محققو الفرقة. بعد وضع خطة محكمة من توقيفه وشريكه على متن مركبة التي كان يستعملها. لتوزيع وترويج السموم، وبحوزته قرابة01 كلغ من الكيف المعالج، وأسلحة بيضاء محظورة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تقديمهما أمام العدالة بإجراء موضوعه حيازة نقل وتخزين المخدرات لغرض الاتجار بها ضمن جماعة إجرامية، أين صدر في حقهما أمر إيداع.

