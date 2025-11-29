وهران.. الإطاحة بمروجَين وحجز أزيد من ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري 09 بأمن ولاية وهران، في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط مروجين للسموم وسط قطاع الاختصاص.

حيث مكنت العملية الأولى من إحباط محاولة إبرام صفقة والتي أفضت إلى شل نشاط مروج للسموم ينشط بقطاع الاختصاص. بعد مراقبة وترصد تحركاته، تم الإطاحة به وحجز 1005 قرص مهلوس من نوع بريغابلين.

كما أسفرت العملية الثانية من وضع حد لنشاط مروج للمخدرات الصلبة، محل بحث طبقا لي 04 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة. و حجز حوالي 30 غرام من الكوكايين، المشتبه به كان يتنقل بـ 3 رخص مزورة للتملص من قبضة مصالح الشرطة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم تحرير إجراءات قضائية ضد المتورطين. قدما بموجبها أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

