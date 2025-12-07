وهران.. الإطاحة بمروج خطير وحجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بأمن دائرة بئر الجير بولاية وهران، من وضع حد لنشاط لمروج خطير للمخدرات الصلبة، ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة، وحجز 04 كلغ ونصف من المخدرات، و 150غرام كوكايين، و3533 قرص مهلوس من نوع اكستازي.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت اثر عملية تحري عن معلومات مفادها قيام المشتبه فيه بممارسة نشاط مشبوه. ليتم مراقبة وترصد تحركاته وتنقلاته أين قام محققوا الفرقة بعد وضع خطة محكمة من توقيفه على متن مركبة. التي كان يستعملها، لتوزيع وترويج السموم وسط الأقاليم الحضرية.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الإداري والأمني ضبط بداخلها كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 04كلغ ونصف من الكيف المعالج. و3533 قرص مهلوس من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي، و150 غرام من الكوكايين. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 17500دج، ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تقديمه أمام العدالة بإجراء موضوعه جناية نقل وشحن وتخزين المخدرات ضمن جماعة إجرامية ،التزوير واستعمال المزور، أين صدر في حقه أمر إيداع.

