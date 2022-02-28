وهران: الإطاحة بنصّاب يبيع بذور لعلاج السرطان مقابل 200 مليون عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران متمثلة في فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشخص يمتهن النصب والإحتيال عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإنه تم الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة اجرامية منظمة، تقوم ببيع بذور على أساس أنها مادة اولية لعلاج الأمراض المزمنة “مرض السرطان” مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين200 و300مليون سنتيم.

وأضاف البيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد التحريات المعمقة، التي أسفرت عن توقيف الرأس المدبر لهذه الشبكة. وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية اسفرت العملية عن توفيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة وهو مسبوق قضائيا في حالة تلبس. بالأإضافة كذلك إلى حجز 700 حبة من هذه البذور.

ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه. حيث سيحال بموجبه أمام العدالة.

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وتمكنت سابقا عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من الإيقاع بشبكة اجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة يقومون ببيع بذور كمواد صيدلانية معالجة لمرضى السرطان. أين تم توقيف خلالها 4 أشخاص مع حجز ما يفوق 1400 حبة. بقيمة 6 آلاف دج الواحدة إلى جانب مبلغ يفوق 72 مليون سنتيم و200 اورو.

العملية النوعية تمت استغلالا لشكوى أودعها مسير شركة خاصة تفيد بتعرضه للاحتيال من طرف الشبكة التي سلبته 570 مليون. مقابل كمية من البذور تدعي “ميكو كوغوسول” قدرت بـ 1400 حبة ادعوا انها تعالج مرضى السرطان.

مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها الواسعة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين. من بينهم المشتبه بها الأولى التي كانت متلبسة بحيازة صنف من البذور ومبلغ مالي.

كما مكنت التحريات الأولية من الوصول إلى باقي أفراد الشبكة بعد تمديد الاختصاص، أين تم حجز كمية البذور سالفة الذكر، مبلغ 72 مليون سنتيم و200 اورو. بالإضافة كذلك إلى قصاصات مهيأة للتزوير وهواتف نقالة.