وهران.. الإطاحة بنصّاب يستدرج ضحاياه عبر “تيك توك”

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بأمن دائرة السانيا بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشخص يمتهن النصب والاحتيال.

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية وهران، أن عدد ضحايا المشتبه به، بلغ 13 ضحية، حيث كان يستخدم حساب. الكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “تيك توك”، لاصطياد ضحاياه.

مشيرة أن المشتبه به يبلغ من العمر 31 سنة، وجاءت عملية التوقيف بناءً على شكوى تقدم بها بعض ضحايا النصب، حيث تم سلبهم مالية معتبرة مقابل انجاز لهم مطبخ مجهز cuisine équipée دون تسليمها إليهم.

وعليه باشرت عناصر الشرطة تحرياتها المعمقة، والتي مكّنت من تحديد هوية المشتبه به، وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم تقديمه أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

