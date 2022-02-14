وهران: الإيقاع بأفراد شبكة كانت بصدد الإنطلاق في رحلة حرڨة

تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بولاية وهران من الإيقاع بأفراد شبكة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من إحدى شواطئ الكورنيش الوهراني.

وفي هذا السياق تم خلالها حجز قارب سريع من الحجم الكبير 6 أمتار مزود بمحرك (150حصان)،

و مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الانواع والأحجام.

إلى جانب معدات تستعمل في الهجرة السرية فيما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و38 سنة من بينهم قاصران.

بالمقابل عناصر الأمن واستغلالا لمعلومات باشرت تحقيقاتها الموسعة أفضت الي تحديد هويتهم وتموقعهم وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ.

حيث تم الإطاحة بأفراد الشبكة متلبسين بالانطلاق في رحلة حرڨة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وقد تم حجز خلال العملية أين ضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الانواع والأحجام، 3 دلاء بسعة 20 لترا من البنزين.

بالاضافة الى قارب طوله 6 امتار مزودة بمحرك بقوة 150 حصانا.

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لحوم واسماك فاسدة ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية بفندق فاخر في وهران

كما وقفت عناصر من لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة لبلدية وهران بالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة، مصالح الشرطة العامة.

بالإضافة الى الشرطة العلمية لأمن ولاية وهران ومنظمة حماية المستهلك على جملة من التجاوزات خلال زيارة تفتيش ومراقبة لأحد الفنادق الفاخرة بالولاية.

أين تم تسجيل اخلال فادح لشروط النظافة والحفظ والتبريد، واسفرت العملية عن حجز 40 كغ من اللحوم الفاسدة.

و10 كغ من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري وكميات معتبرة من المواد منتهية الصلاحية، مجمدة ومحفوظة بطرق غير صحية.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمسؤولين على الفندق الفاخر المعروف على مستوى ولاية وهران.

وهران: توقيف محتالين يُوهمان ضحاياهم بكسب مزاد علني لسيارات وفيلات

كما تمكنت عناصر من الأمن الحضري 5 بولاية وهران من توقيف رجل وإمراة يبلغان من العمر 43 و50 سنة سلب ضحاياههما أموالا طائلة

مقابل إيهامهم بكسب مزاد علني لعدة سيارات وعتاد وفيلات.

كما أن العملية التي تمت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية لدى الجهات القضائية المختصة مفادها تعرضه للنصب والاحتيال