وهران: الإيقاع بإمام متلبس بممارسة السحر والشعوذة

تمكن عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بطيوة في وهران، من الإيقاع بإمام في السبعينيات من العمر ينشط في السحر و الشعوذة والاحتيال على ضحاياه.

وقد تم التوصل إليه بعد تحقيقات موسعة إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاطه المشبوه بعد إحتياله على 13 شخصا.

وبعد إستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بالتفتيش، تم إلقاء القبض على المتورط متلبسا بممارسة الشعوذة. أين تم ضبط بحوزته أدوات تستعمل في الشعوذة من بينها مهراز أصفر. رصاص مستعمل وغير مستعمل، شمع أحمر. أعشاب متنوعة، أتربة موضوعة بأكياس بلاستيكية. ملابس داخلية، كتب خاصة بالسحر والشعوذة وكتب بها رسومات وجداول وطلاسم سحرية إلى جانب مجموعة من الحروز وأوراق بها جداول وكتابات غير مفهومة ومبلغ مالي يفوق 172 مليون سنتيم.

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