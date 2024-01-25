وهران: الإيقاع بجماعة إجرامية مختصة في السطو على المصانع

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي في وهران. من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في السطو على المصانع باستعمال العنف.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت إستغلالا لشكوى تفيد بتعرض مصنع البلاط الواقع بالمنطقة الصناعية لقرية بوعمامة التابعة لبلدية سيدي الشحمي. لسرقة صندوق فولاذي من الحجم الكبير من طرف مجهولين.

أفراد جماعة الأشرار كانوا على متن سيارة نفعية لحظة تنفيذ عملية السطو . حيث قدموا على كسر الباب الخارجي للمصنع وباب الإدارة قبل سرقتهم للصندوق الفولاذي.

على إثرها، باشرت عناصر الدرك الوطني تحقيقاتها الميدانية بعد التنقل إلى المصنع محل السرقة. أين تم رفع كافة القرائن والدلائل من مسرح الجريمة ليتم بعد ظرف وجيز من تحديد هوية المتهمين في قضية الحال قبل توقيفهم بعد خطة محكمة التنفيذ.

الموقوفون الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 سنة ينحدرون من ولاية وهران تم حجز السيارة النفعية التي كانوا يستعملونها في عمليات السرقة الي جانب هواتف نقالة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية حول جناية تكوين جماعة أشرار ، السرقة باستعمال العنف، التهديد استحضار مركبة.