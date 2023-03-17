وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية بحوزتها 1390 قرص إكستازي وصاروخ

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بحبوب الإكستازي والصاروخ.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و28 سنة من ذوي السوابق العدلية.. وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة. حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركات المشتبه بهم واستصدار إذن بالتفتيش تم توقيف المتورطين. فيما تم حجز 1390 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منها 1000 قرص إكستازي بريقابلين 300 كلغ. كمية من الكيف المعالج، مبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية قدر بـ 280مليون سنتيم و50 اورو. إلى جانب مركبة كانت تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم.