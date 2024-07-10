وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني ببئر الجير بوهران. من الايقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالاسلحة النارية والمخدرات.

العملية تمت على إثر معلومات متحصل عليها تبعها وضع خطة محكمة بالإستعانة بمصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران. حيث بعد التنقل إلى مساكن المشتبه فيهم تم القاء القبض عليهم بعد محاصرتهم.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و34 سنة ينحدران من ولاية وهران فيما تم حجز سلاح ناري من الصنف التشريعي الرابع بدون رخصة به 5 طلقات نارية، مركبة نفعية، 9 أقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج قدرت بـ 9,9غ وهاتف نقال.

بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. حول جناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف التشريعي الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة.