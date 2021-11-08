وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال هذه العملية، توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 31 و53 سنة مسبوقين قضائيا ومعتادي اجرام.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بنقل وتخزين هذه المخدرات بإحدي الأحياء الشعبية من أجل ترويجها وسط فئة الشباب. وبعد تتبع نشاطهم الإجرامي تم تحديد هويات ومكان تواجدهم.

وتم خلال هذه العملية، حجز 5150 قرص إكستازي، و42 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين، و31 صفيحة من القنب الهندي بوزن 03 كلغ .

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 68 مليون سنتيم. وكذا قلادة من المعدن الأصفر، ومركبة تستخدم في النقل والتوزيع.

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