وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحوّلات الكهربائية

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات في وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التخريب العمدي لأملاك الدولة.

الشبطة الإجرامية مختصة في سرقة المحولات الكهربائية ذات الضغط العالي الخاصة بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز.

وهي العملية النوعية التي تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة شخصين سرقة إحدى المحولات على مستوى بلدية البرية. أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه بهم. ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 سنة.

وتم استرجاع خلال العملية 5 قناطير من الكوابل الكهربائية والألمنيوم الخاصة بشركة سونلغاز مهيأة للتذويب. سيارة سياحية تستعمل في عمليات السرقة وحقيبة بها عتاد خاص بتقطيع الكوابل الكهربائية.