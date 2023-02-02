وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مسلحة تستهدف المؤسسات الكبرى

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران من الايقاع شبكة اجرامية مختصة في السطو وسرقة المتاجر والمؤسسات الكبرى عبر مختلف المناطق الصناعية لولاية وهران. وكذا بلديات الولايات المجاورة.

بعد تحريات معمقة باشرتها ذات الفرقة تم توقيف المشتبه فيهم الاربعة. فيما تم استرجاع سيارتين كانت تستعمل في عملية السرقة. وسيارتين سياحيتين و3 دراجات نارية من الاموال المسروقة. بالإضافة كذلك إلى سلاح صيد بحري ومبلغ 200 مليون سنتيم من العملة الوطنية و 1610 أورو من العملة الأجنبية إلى جانب دفاتر توفير تحتوي على مبلغ مالي قدره 920 مليون سنتيم. ورخصة سياقة مزوّرة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء كانت تستعمل في عمليات السطو.