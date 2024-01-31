وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 18 ألف قرص إكستازي

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية تورط أفرادها في تخزين ونقل المخدرات الصلبة قصد الإتجار بها ضمن جماعة إجرامية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين مسبوقين قضائيا وحجز كمية من المخدرات الصلبة قدر عددها بـ 18356 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي. وكمية من المخدرات قدرت بـ 295 غرام من الكيف المعالج.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام افراد الشبكة بترويج هذه السموم وسط الأقاليم الحضرية مستخدمين دراجة نارية للتمويه والتضليل.

فبعد ترصد تخركاتهما المشبوهة تم توقيفهما على متن دراجة وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 9000 قرص مهلوس من نوع إكستازي وكمية من الكيف المعالج بوزن 295 غ كانت مخبأة بإحكام داخل الدراجة النارية ليتم تحويلهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية تم ضبط كمية أخرى من المؤثرات قدرت بـ 9356 قرصا من نوع إكستازي أي بمجموع 18356 قرصا مهلوسا.