وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 3 آلاف قرص “صاروخ”

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي تليلات في وهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. تم خلالها توقيف 06 أشخاص وحجز 1039 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم وسط قطاع الإختصاص. متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هويتهم واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات بالتفتيش. تم توقيف المتهمين وحجز 1039 قرص صاروخ ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقدره 11000دج إلى جانب مركبة.