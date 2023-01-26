وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 9 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية تنشط ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وقد أسفرت عملية تتبع وترصد لتحركات أفراد هذه الشبكة بعد إستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش والتوقيف. عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 30 و40 سنة مسبوقين قضائيا. فيما تم حجز أكثر من 9 كلغ كيف معالج ودراجة نارية تستعمل في نقل هذه السموم.