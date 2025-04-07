وهران: الإيقاع بشبكة تتاجر بالمخدرات وحجز 13950 قرص إكستازي

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الايقاع بتاجري مخدرات صلبة ينشطان ضمن شبكة إجرامية. تم حجز بحوزتها 13950 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات تُفيد بنشاط مشبوه للمشتبه فيهما. وبعد تتبع وترصد نشاطهما الإجرامي وتحديد هويتهما ومكان تواجدهما مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية تم الإيقاع بهما.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما موضوعه حيازة، نقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة. باستعمال مركبات ذات محرك، التهريب وتبييض الأموال قدما بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

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