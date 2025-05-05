وهران: الإيقاع بشبكة تتاجر بالمهلوسات وحجز 11 ألف قرص صاروخ

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية. تم توقيف خلالها 8 أشخاص وحجز 11170 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المشتبه فيهم بنقل وتوزيع والمتاجرة في هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا لتغطية نشاطهم الإجرامي. عن طريق إستعمال عدة مركبات لنقل وتوزيع هذه السموم وسط الأقاليم للحضرية.

بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الاجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستصدار أذون تفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر. وحجز 11170 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى 3 مركبات كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 6 ملايين سنتيم.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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