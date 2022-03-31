وهران: الإيقاع بشبكة منظمة بحوزتها 94 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية أفضت إلى توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 سنة. مع حجز 94 كلغ و200 غ من الكيف المعالج و5 غ ونصف من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى جانب مبلغ 60 ألف دج يعتبر من عائدات الترويج، وأسلحة بيضاء، 8 هواتف نقالة و3 مركبات.

وقد تم الإطاحة بالشبكة إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بتهريب وتخزين هذه المخدرات. حيث وبعد ترصد لتحركاتهم المشبوهة وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تمكنت عناصر الأمن من القاء القبض علي أفرادها وحجز المخدرات المضبوطة بحوزتهم.

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