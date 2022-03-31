وهران: الإيقاع بشبكة منظمة بحوزتها 94 كلغ من الكيف
تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية أفضت إلى توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 سنة. مع حجز 94 كلغ و200 غ من الكيف المعالج و5 غ ونصف من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى جانب مبلغ 60 ألف دج يعتبر من عائدات الترويج، وأسلحة بيضاء، 8 هواتف نقالة و3 مركبات.
وقد تم الإطاحة بالشبكة إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بتهريب وتخزين هذه المخدرات. حيث وبعد ترصد لتحركاتهم المشبوهة وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تمكنت عناصر الأمن من القاء القبض علي أفرادها وحجز المخدرات المضبوطة بحوزتهم.
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أحبطت عناصر من فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بوهران، محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ قدرت باكثر من 7000 كبسولة.
وتتكون هذه الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 إلى 51 سنة ينحدرون من ولايتي ميلة ووهران.
أين تم الإطاحة بها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاطها في مجال نقل وترويج المهلوسات من نوع بريقابالين او ما يعرف بالصاروخ.
وتمكنت التحريات المعمقة التي باشرتها افراد الدرك الوطنيمن إيقاف شاحنة من نوع سوناكوم. والتي افضت بعد إخضاعها للتفتيش إلى ضبط كمية المؤثرات العقلية التي كانت مخبأة باحكام داخل بطاريتي الشاحنة قصد التمويه وتضليل الجهات الأمنية.
كما أسفرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بنقل هذه السموم من الجهة الشرقية للوطن باتجاه ولاية وهران أين كان أفرادها بصدد ترويجها. ليتم تحويل الموقوفين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية.