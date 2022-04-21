وهران: الإيقاع بشبكة منظمة مختصة في التهريب الدولي للكيف
تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإنه تم خلالها توقيف متورطين تتراوح أعمارهما مابين 37 و44 سنة مسبوقين قضائيا. بالإضافة إلى حجز 7 كلغ من الكيف المعالج.
كما تمكنت ذات العناصر وبعد استغلالهم المحكم لمعلومات وبعد ترصد نشاط الشبكة المشبوه وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم عقب تحريات معمقة. الإيقاع بهم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. حيث افضت العملية الي إلقاء القبض عليهم وحجز 7 كلغ كيف معالج. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 54500 دج من عائدات الترويج واسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأحجام والأنواع، هواتف نقالة وسيارة.
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وهران.. توقيف 10 منظمي رحلات إبحار سرية وحجز 18 قارب مزود بمحركات
تمكنت فرقة الدرك الوطني بمرسى الحجاج بوهران من الإيقاع بشبكتين اجراميتين مختصتين في تدبير وتنظيم الرحلات السرية عبر البحر. مقابل مبالغ مالية جد معتبرة.
كما أفضت التحريات الى توقيف 10 منظمين من بينهم 7 أشخاص مسبوقين قضائيا يبلغون من العمر 25 الى 35 سنة. وينحدرون من ولايتي غليزان ووهران كما تم حجز 6 قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام. بالاضافة الى سيارتين سياحيتين.
كما تمكنت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد يستعمل في الهجرة السرية. متمثل في 12 قارب نزهة متعدد الأنواع والأحجام، منها 4 مزودة بمحركات بقوة تتراوح ما بين 150 إلى 300 حصان، حجز 46 صفيحة بنزين سعة 30 لتر. بالاضافة الى حجز سيارة سياحية.