وهران: الإيقاع بشبكة منظمة مختصة في التهريب الدولي للكيف

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإنه تم خلالها توقيف متورطين تتراوح أعمارهما مابين 37 و44 سنة مسبوقين قضائيا. بالإضافة إلى حجز 7 كلغ من الكيف المعالج.

كما تمكنت ذات العناصر وبعد استغلالهم المحكم لمعلومات وبعد ترصد نشاط الشبكة المشبوه وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم عقب تحريات معمقة. الإيقاع بهم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. حيث افضت العملية الي إلقاء القبض عليهم وحجز 7 كلغ كيف معالج. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 54500 دج من عائدات الترويج واسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأحجام والأنواع، هواتف نقالة وسيارة.

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