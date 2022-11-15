وهران: الإيقاع بشخصين بحوزتهما أوراق نقدية مزوّرة

تمكنت عناصر من دائرة عين الترك بولاية وهران، من الإيقاع بشخصين تورطا في طرح أوراق نقدية مزورة أحدهما محل أمر بالقبض.

وقد أفضت العملية التي تمت استغلالا لمعلومات عن توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 25 و28 سنة. تم ضبط بحوزتهما 61 ورقة من فئة 1000 دج بمجموع 63000 دج مزوّرة. وقد تم إقتيادهما لمقر الأمن إستكمال التحقيقات معهما مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما قبل البث في قضيتهما أمام العدالة.