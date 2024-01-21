وهران: الإيقاع بشخصين متلبسين بحوزتهما 27 ألف وحدة شمة مقلدة

تمكنت عناصر من شرطة أمن دائرة بئر الجير بأمن وهران، من توقيف 3 أشخاص وحجز 27 ألف وحدة من مادة التبغ من نوع الشمة المقلدة.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بحيازة شخص على كمية من مادة الشمة المقلدة. حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم توقيف شخصين يقومان بتفريغ البضاعة المذكورة من داخل مركبة من نوع شاحنة isuzu. أين تم ضبط البضاعة المقلدة المقدرة بـ 27000 وحدة من مادة الشمة المقلدة ومبلغ مالي يفوق 57000دج.