وهران: الإيقاع بعصابة إجرامية مسلحة مختصة في الإعتداء على السيّاح

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بعين الترك بولاية وهران، من الإطاحة بعصابة إجرامية مسلحة مختصة في السطو والسرقة.

العصابة كانت تزرع الرعب وسط مستعملي الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين المرسى الكبير ووهران. إلى جانب الإعتداء على السوياح الوافدين إلى مدينة عين الترك السياحية.

وقد أسفرت العملية النوعية لذات العناصر عن إلقاء القبض على 7 متورطين من المسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 45 سنة. كما تم حجز أسلحة بيضاء كانت تستعمل في عمليات الإعتداء على المواطنين وهواتف نقالة.