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وهران: الإيقاع بعصابة راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا

بقلم نسرين محفوف
وهران: الإيقاع بعصابة راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا
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تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران من الإيقاع بعصابة منظمة تمتهن السرقة باستعمال دراجة نارية راح ضحيتهم أكثر من 50 شخص .

واسفرت العملية عن توقيف08 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين22و 30سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.

كما تم إسترجاع 12هاتفا نقالا مسروقا وحجز مبلغ مالي من عائدات السرقة قدره 5 ملايين سنتيم.

وتم أيضا حجز دراجة نارية تستخدم في عملية السرقة.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، سيحالون بموجبها أمام العدالة.

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