وهران: الإيقاع بعصابة راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا
بقلم نسرين محفوف
تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران من الإيقاع بعصابة منظمة تمتهن السرقة باستعمال دراجة نارية راح ضحيتهم أكثر من 50 شخص .
واسفرت العملية عن توقيف08 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين22و 30سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.
كما تم إسترجاع 12هاتفا نقالا مسروقا وحجز مبلغ مالي من عائدات السرقة قدره 5 ملايين سنتيم.
وتم أيضا حجز دراجة نارية تستخدم في عملية السرقة.
وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، سيحالون بموجبها أمام العدالة.
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