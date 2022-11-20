وهران: الإيقاع بعصابة مختصة في السرقة بالأسلحة البيضاء بحي بوعمامة

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بوعمامة في وهران، من الإيقاع بجماعة أشرار متكونة من 3 أشخاص مختصة في السرقة والاعتداء تحت التهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

المتهمون في قضية الحال تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، تم إلقاء القبض عليهم بناء على معلومات تفيد بترويجهم للمهلوسات بقطاع الإختصاص بعد ترصد تحركاتهم المشبوهة. واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بالتفتيش والتوقيف.

وقد افضت العملية إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة. كانت العصابة تستعملها في الاعتداء علي ضحاياها بغرض السرقة.