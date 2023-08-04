وهران: الإيقاع بعصابة مختصة في سرقة النحاس من المجمعات السكنية

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني ببن فريحة في وهران. من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في السرقة والسطو على المجمعات السكنية متورط فيها 11 شخصا.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط الإجرامي للعصابة. حيث تم تنشيط عنصر الإستعلامات قبل تشكيل دورية والتنقل إلى إحدى المساكن الواقع بحي 1000 سكن ببلدية فريحة. أين تم ضبط 4 أشخاص متلبسين بسرقة كوابل نحاسية ومعدنية من داخل المجمع.

واستكمالا للتحقيقات مع الموقوفين الأربعة تم التوصل إلى المتورطين السبعة الآخرين. المتراوحة أعمارهم ما بين 17 الي 36 سنة جميعهم مسبوقين قضائيا.

وقد أسفرت العملية عن استرجاع ما مقداره أكثر من 3 قناطير من النحاس الأحمر و21 قطعة خاصة بالمرشاة.