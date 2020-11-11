وهران: الإيقاع بـ 10 منظمي رحلات إبحار سري وحجز معدات حرقة

تمكنت عناصر الدرك بولاية وهران من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر رحلات إبحار سري.

وتقوم الشبكة برحلات إبحار سرية مقابل أموال باهظة لتمكين الحراقة من الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وتتكون الشبكة من 10 أشخاص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن وتم الإيقاع بهم بعد خطة إستعلاماتية وتحقيقات واسعة.

وقد أسفرت العملية عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك من نوع ياماها بقوة 40حصان، سيارتين ودراجة نارية إلى جانب مبلغ مالي يقدر باكثر من 300 مليون سنتيم و 215 اورو فيما تم ححز في نفس العملية 08 صفائح بنزين سعة 30 لتر وجهاز “جي بي اس”.