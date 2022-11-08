وهران: الإيقاع بـ 15 متورطا في تزوير تذاكر مباراة “الخضر ونيجيريا”

تمكن عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من الإيقاع بعصابة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزوّر. تورطت في تزوير تذاكر لدخول الملعب الأولمبي “ميلود هدفي” لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري.

وحسب المعلومات الحصرية المتوفرة لدى “النهار”، فإن العصابة التي تم تفكيكها من قبل ذات العناصر تتكون من 15 شخصا. قاموا بتزوير تذاكر دخول ملعب وهران الأولمبي باستعمال تذكرة واحدة تم نسخها إلى عدة تذاكر وبيعها للمواطنين. في عملية نصب واحتيال تسببت في فوضى عارمة أمام مدخل الملعب بعد حرمان ممن اشتروا تذاكر الدخول بطريقة قانونية.