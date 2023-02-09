وهران.. الإيقاع بـ 3 شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالكوكايين والمهلوسات

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الايقاع بشبكات إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة واقراص الصاروخ.

العملية النوعية أفضت إلى توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و35 سنة على التوالي وحجز كمية من الكوكايين قدر وزنها بـ 48غ.

بالإضافة إلى 15 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ، أسلحة بيضاء من الصنف السادس، مبلغ 143000 دج من عائدات الترويج ومركبة تستعمل في نقل والتوزيع هذه السموم.

كما تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير التابعة لأمن دائرة بئر الجير وأمن عين الترك في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بـ 3 مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري تتراوح أعمارهم مابين 28 و31 سنة.

وقد تم خلال العمليتين حجز أكثر من 200 قرص مهلوس من نوع صاروخ َواكستازي، كمية من الكيف المعالج، سلاح أبيض ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 86500دج