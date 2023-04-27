وهران.. الإيقاع بمتورطين في تخريب وسرقة البالوعات بحاسي بن عقبة

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة في وهران من الإيقاع شخصان يمتهنان سرقة البالوعات ببلدية حاسي بن عقبة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مجهولين في تخريب وسرقة البالوعات على مستوى حي اللوز بلدية حاسي بن عقبة ليتم تشكيل دورية َالتنقل إلى عين المكان وغلق كل المسالك.

وقد أسفرت العملية عن ضبط المتهمين في قضية الحال علي متن شاحنة ليتم بعد إخضاعها للتفتيش العثور على مجموعة من البالوعات محل سرقة إلى جانب العتاد المستعمل في عمليات التخريب والسطو.

فيما تم توقيف المشتبه بهما البالغين من العمر 34 و36 سنة على التوالي من ذوي السوابق القضائية حيث تم تقديمهما امام وكيل الجمهورية للبث في قضيتهما.

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