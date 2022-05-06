وهران: الإيقاع بمروجين بحوزتهما 100غ كوكايين

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الإيقاع بمتورطين في تروبج المخدرات الصلبة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المتورطين في الثلاثينيات من العمر. ضبط بحوزتهما على 100 غ كوكايين. ومبلغ 64 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بهذه السموم. كما أن الموقوفان وحسب معلومات متحصل عليها كانا يستغلان سيارة بترويج المخدرات الصلبة لتضليل مصالح الأمن.

ولتوسع مصالح الأمن من تحرياتها أفضت بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية إلى توقيفهما على متن مركبة من نوع رونو ميغان. وبعد إخضاعهما للتفتيش تم ضبط بحوزتهما 100 غ من المخدرات الصلبة. ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 64 مليون سنتيم.

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