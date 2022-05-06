وهران: الإيقاع بمروجين بحوزتهما 100غ كوكايين
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الإيقاع بمتورطين في تروبج المخدرات الصلبة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المتورطين في الثلاثينيات من العمر. ضبط بحوزتهما على 100 غ كوكايين. ومبلغ 64 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بهذه السموم. كما أن الموقوفان وحسب معلومات متحصل عليها كانا يستغلان سيارة بترويج المخدرات الصلبة لتضليل مصالح الأمن.
ولتوسع مصالح الأمن من تحرياتها أفضت بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية إلى توقيفهما على متن مركبة من نوع رونو ميغان. وبعد إخضاعهما للتفتيش تم ضبط بحوزتهما 100 غ من المخدرات الصلبة. ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 64 مليون سنتيم.
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وهران: الإيقاع بشبكتين مختصين في تتظيم رحلات حرڨة
كما تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بالتنسيق مع حراس السواحل بولاية وهران، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصين في تنظيم رحلات الإبحار السري.
حيث تم الإيقاع خلالها بـ 5 اشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و40 سنة.
وهي العملية النوعية التي تمت استغلالا لمعلومات تبعتها تحريات واسعة أفضت الي تحديد مكان تواجدهم.
هذا وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف أفراد الشبكتين.
بالإضافة الى حجز 3 قوارب بطول 05.20 متر، محرك بقوة 115 حصان ومجموعة من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى مركبة من نوع رونو كونغو كانت تستخدم في كملية المراقبة وتأمين الطريق.