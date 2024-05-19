وهران: الإيقاع بمروّج مخدرات صلبة بحوزته أكثر من 10غ كوكايين

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بوهران من الإيقاع بمروج مخدرات صلبة. ضبطت بحوزته 13 قصاصة بها مسحوق كوكايين بوزن 10.5 غ ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 8000دج.

العملية النوعية جاءت بعد معلومات تفيد بقيام المشتبه فيه بترويج هذه السموم. باستعمال سيارته متخذا من مسكنه وكرا للتخزين.

بعد مراقبة وترصد لنشاطه المشبوه واستصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم توقيفه حجز كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها بـ 10.50 غ كوكايين. ومركبة كانت تستخدم في عملية النقل وبيع هذه السموم.